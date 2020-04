Lar em Melgaço alerta para a falta de apoio médico

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço alertou para as dificuldades da instituição no apoio médico aos utentes do Lar Pereira de Sousa, onde foram registados 17 casos de infeção pela Covid-19.



A instituição, que aloja no total 55 idosos, possui três enfermeiros - uma delas está infetada e um outro de quarenta - e uma médica, que, por trabalhar no Centro de Saúde, não pode prestar auxílio no lar.

"É preciso criar uma estrutura, um hospital de campanha, que receba estes utentes infetados. Nós não temos, por si só, condições para tratar esta gente e com mais esta proibição dos médicos que prestam serviços na Saúde prestarem serviços nos lares, ficamos mesmo sem hipóteses", disse Jorge Ribeiro , provedor da Santa Casa da Misericórdia.