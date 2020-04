Lar em Aveiro regista 15 mortes por coronavírus

Quinze utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia em Oliveirinha, Aveiro, morreram nas últimas semanas devido à infeção causada pelo novo coronavírus. A instituição, que alberga na maioria utentes com idade bastante avançada e várias patologias associadas, regista ainda 77 idosos e 22 funcionários que deram positivo para Covid-19. Há 28 idosos cujos testes deram negativo e oito funcionários que também não foram infetados.Este é o lar que mais preocupação tem dado no distrito de Aveiro às autoridades de saúde, devido à idade dos utentes - o mais velho tem 101 anos. Os testes de despistagem foram realizados nas últimas duas semanas.sabe que muitos desses idosos estão em quarentena na própria instituição, num ala própria onde estão devidamente isolados e a receber o tratamento adequado. Têm apoio médico diário, mas a situação está longe de estar controlada. Além do lar, o Complexo Social de Oliveirinha presta apoio domiciliário, tem uma cantina social, uma casa abrigo e um centro de dia, que está atualmente encerrado devido à pandemia do Covid-19.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou ontem que, no seu caso, "é de bom senso" usar máscara em certas situações por ser do grupo de risco pela idade e por "circunstâncias respiratórias".Os guardas da cadeia da Covilhã receberam, na sexta-feira, máscaras descartáveis de proteção. No entanto, a cada guarda foi dito que deve usar a mesma máscara 50 dias seguidos.Uma idosa da Casa de Repouso de Real, em Santo Tirso, morreu ontem vítima de infeção pelo novo coronavírus após uma cirurgia, revelou a porta-voz da Santa Casa de Misericórdia, proprietária daquela resposta social. A idosa estava internada no Hospital São João, no Porto.A direção do centro social e paroquial de Darque, em Viana do Castelo, confirmou a infeção por Covid-19 de 30 dos 41 utentes do lar da instituição e de três funcionários. O presidente da direção, Xavier Moreira, adiantou que os "idosos, com idades entre os 70 e os 90 anos, estão todos estáveis".O concelho de Vila Nova de Gaia regista situações de infeção em quatro lares de idosos, num total de 17 infetados e duas mortes devido à Covid-19, indicou o presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues. A autarquia vai realizar testes aos 1700 idosos e 675 técnicos dos 59 lares existentes no concelho.