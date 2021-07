Levantada interdição de ida a banhos na praia da Zambujeira do Mar em Odemira

As autoridades ordenaram esta sexta-feira o levantamento da interdição de banhos na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira (Beja), depois de nova análise indicar parâmetros normais da água, revelou a Capitania do Porto de Sines.

A bandeira vermelha foi hasteada naquela praia do litoral alentejano, na quarta-feira à tarde, depois de conhecidos os resultados de análises à água efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em que foi detetada a presença da bactéria coliforme Escherichia coli (E.coli).

"No mesmo dia, foi feita nova amostra, cujos resultados demonstram que não se observa crescimento das bactérias do género E.coli", explicou hoje à agência Lusa o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Filipe.

Segundo o responsável, com base na informação transmitida pela APA e como passaram "36 horas desde a incubação, não haverá alterações a estes resultados".

Por isso, acrescentou, "procedeu-se ao levantamento do desaconselhamento dos banhos nesta zona balnear".

Esta manhã, às 10:00, a bandeira verde foi hasteada pelos nadadores-salvadores e "os banhos voltaram a ser aconselhados" naquela praia do concelho de Odemira, indicou.