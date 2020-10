O recinto de oração do Santuário de Fátima só irá acolher seis mil pessoas na última peregrinação aniversária do ano, a 13 de outubro. Uma pessoa por cada oito metros quadrados. O acesso será feito por oito entradas, com diversos meios de controlo. Os fiéis serão encaminhados por acolhedores para círculos marcados no recinto e só poderão abandonar o espaço que lhes está destinado para saírem do local. É obrigatório o uso de máscara.O fluxo de peregrinos no exterior do Santuário será responsabilidade da GNR. Todas estas informações foram esta quarta-feira disponibilizadas pelos serviços do Santuário, através de um comunicado, e revelam um plano de contingência completamente diferente do que vigorou na peregrinação de 13 de setembro.