Linha Amarela do Metro do Porto interrompida entre Morro e Trindade

A circulação na Linha Amarela do Metro do Porto vai ser interrompida das 13h30 às 16h30, entre as estações Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, e Trindade, no Porto, devido a obras, avisou esta quarta-feira a empresa.

Em comunicado enviado à Lusa, a Metro do Porto explica que a interrupção da circulação naquele troço se deve "à necessidade de realizar uma intervenção não prevista no túnel, no âmbito da construção da nova Linha Rosa, empreitada que está em curso entre S. Bento/Liberdade e a Casa da Música/Boavista".

Segundo a Metro do Porto, "por motivos de segurança, a energia catenária tem que ser desligada neste intervalo de horário", pelo que "os trabalhos em causa não podem ser executados em paralelo com a operação do Metro naquele troço da Linha Amarela".

A Metro do Porto assegura como alternativa de transporte os autocarros em serviço especial e dedicado entre as estações do Jardim do Morro e da Trindade.