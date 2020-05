Linha da frente de combate à covid-19 ajuda família vítima do fogo

Bombeiros de Vila do Conde, militares da GNR e agentes da PSP que integram a linha da frente de combate à Covid-19 entregaram móveis, eletrodomésticos, alimentos e vestuário à família de Carlos Silva, um elemento da fanfarra cuja habitação, na Póvoa de Varzim, ficou com o recheio destruído num incêndio, na semana passada."Os sorrisos de quem recebe e a gratidão trémula nas palavras da família é indescritível", indicou aoBruno Brini, da associação Forças de Segurança Unidas, que promoveu a iniciativa.A ação solidária acabou por ajudar ainda outras três famílias carenciadas, do concelho vizinho de Vila do Conde, face à quantidade de bens angariados. "13 de maio de 2020, uma data que não esquecerei porque fizemos alguém feliz", diz Bruno Brini.

