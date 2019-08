Linha SOS Droga vai integrar a SNS 24

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Linha Vida SOS Droga (1414) recebeu, no ano passado, uma média de 10 chamadas por dia. No total, foram registados 3689 atendimentos neste serviço gratuito promovido pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).Um cenário que contrasta com o registado há 15 anos: a linha ultrapassou as 40 mil chamadas em 2004, numa média de mais de 100 pedidos por dia. Apenas um fator se mantém ... < br />