Uma das maiores obras de sempre em Lisboa começa já na próxima semana e só está previsto terminar no primeiro trimestre de 2025. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) pretende acabar com as inundações na Baixa. Vai custar 250 milhões de euros e prevê a construção de dois túneis subterrâneos, de Monsanto a Santa Apolónia (5 km) e de Chelas ao Beato (1 km), para onde a água em excesso será canalizada e despejada no Tejo.









