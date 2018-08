Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa é finalista ao título de capital europeia da inovação

Capital portuguesa é uma das doze candidatas ao prémio iCapital.

A capital portuguesa é uma das doze finalistas ao prémio iCapital - Capital Europeia da Inovação - do Horizonte 2020, cujo vencedor será anunciado na Web Summit, em Lisboa, a 06 de novembro.



Em comunicado, a Comissão Europeia indica que além de Lisboa, concorrem ao prémio Aarhus (Dinamarca), Antuérpia (Bélgica), Atenas (Grécia), Bristol (Inglaterra), Gotemburgo (Suécia), Hamburgo (Alemanha), Leuven (Bélgica), Madrid (Espanha), Toulouse (França), Umeå (Suécia) e Viena (Áustria), para a distinção de cidade que "melhor demonstre a sua capacidade de utilizar a inovação para melhorar a vida dos seus cidadãos".



O primeiro prémio tem um valor de um milhão de euros, recebendo as cinco finalistas 100 mil euros cada e sendo também distinguidas algumas cidades finalistas, que sejam especialmente reconhecidas pelo seu esforço para promover a inovação.



Podem candidatar-se ao Prémio iCapital as cidades que têm mais de 100 mil habitantes, localizadas num Estado Membro da UE ou país associado no âmbito do Programa Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação da União Europeia.



Os candidatos são avaliados na forma como executam as soluções inovadoras para os desafios da sociedade. Estas soluções podem estar concluídas ou em curso, mas têm de ser implementadas no ano anterior à abertura do concurso ou no próprio ano do concurso.



Os finalistas vão apresentar as suas estratégias de inovação na sessão "iCapital Stories", durante a semana europeia das regiões e cidades, em Bruxelas, a 10 de outubro e o vencedor será anunciado a 06 de novembro, na Web Summit, que terá lugar em Lisboa.