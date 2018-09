Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa e Vale do Tejo tem em falta 1500 enfermeiros

Profissionais fizeram protesto na capital, junto à Administração Regional de Saúde.

09:50

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem em falta pelo menos 1500 enfermeiros, alertou esta sexta-feira o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), à margem de uma greve e de um protesto realizados pelos profissionais afetos a esta zona.



As contas são feitas com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que apontam para a necessidade de um enfermeiro para cada 350 famílias. Atualmente, a região tem 2800 profissionais e cerca de 1,5 milhões de famílias.



Segundo Rui Marroni, do SEP, a paralisação dos enfermeiros dos centros de saúde e das unidades de cuidados de saúde personalizados teve uma adesão acima dos 90%.