Lisboa mostra pedaço da cruz onde Jesus foi crucificado

Uma relíquia nunca antes exposta em permanência está agora à vista de todos na Igreja de Santa Cruz do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Trata-se da relíquia do Santo Lenho, um pequeno fragmento da cruz em que Jesus Cristo terá sido crucificado.





“O Santo Lenho é um pequeno retângulo de madeira, com cerca de dois centímetros de altura”, especifica Luís Almeida, coordenador dos sítios culturais em Lisboa, entre os quais a Igreja de Santa Cruz do Castelo de São Jorge. Crê-se que esta relíquia tenha sido trazida para Lisboa, aquando da reconquista da cidade aos mouros em 1147, pelos Cruzados da Flandres, durante a segunda cruzada. A relíquia terá sido oferecida por D. Afonso Henriques, na altura da sagração da igreja.

O Santo Lenho estava guardado no cofre da Paróquia da Igreja de Santa Cruz do Castelo e era exposto duas vezes por ano: em setembro, pela Exaltação da Santa Cruz, e em maio, nas Chagas de Cristo.





“É uma peça única de devoção, colocada na nave central, num nicho próprio. A exposição obriga a medidas de segurança”, esclarece Luís Almeida. “A igreja esteve 30 anos fechada. A exposição do Santo Lenho enquadra-se no projeto de divulgação do espaço”, adianta.