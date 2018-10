Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa vai ter banco de manuais para universitários no valor de 35 mil euros

Iniciativa foi vencedora de uma edição do Orçamento Participativo da capital.

Por Lusa | 10:34

A Câmara de Lisboa e a Universidade de Lisboa assinaram esta sexta-feira um protocolo destinado à criação de um banco de manuais da cidade, no valor de 35 mil euros, projeto vencedor de uma edição do Orçamento Participativo da capital.



O protocolo de cooperação, ao qual a agência Lusa teve acesso, refere que "a Universidade de Lisboa é promotora do ensino em todas as áreas do saber, oferecendo 425 cursos direcionados a cerca de 50.000 estudantes".



Por isso, a universidade vai ficar responsável por adquirir "livros de apoio ao ensino superior, para todas as áreas científicas, em suporte de papel ou eletrónico", que ficarão disponíveis "para consulta e empréstimo aos alunos da cidade de Lisboa, podendo os livros que o integram ser requisitados durante o período de um semestre", aponta o documento.



Já o investimento, de 35 mil euros, é da responsabilidade do município.



O vereador da Educação da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, salientou que o município "tem a honra de poder contribuir para o fim das barreiras na educação e garantir o acesso a manuais, livros e artigos para que ninguém fique para trás no acesso ao conhecimento".



"Não devíamos aceitar a existência de obstáculos para o acesso e conclusão do ensino superior, como, por exemplo, as propinas", acrescentou o eleito do Bloco de Esquerda.