A lista dos concelhos sujeitos a medidas mais restritivas, no âmbito da prevenção contra o contágio da Covid-19, deverá aumentar dos atuais 121 para cerca de 150. O Governo reavalia hoje a situação sanitária no País e decidirá, com base na informação da Direção-Geral da Saúde, os municípios que ficarão sujeitos a medidas mais duras.