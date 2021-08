Listas de colocação de professores publicadas a mais de um mês do início do ano letivo

O Ministério da Educação publicou esta sexta-feira as listas de colocação dos professores, a mais de um mês de início do ano letivo.

Em comunicado, o Governo salienta que a publicação das listas de docentes nunca aconteceu " de forma tão antecipada", podendo já ser consultada no portal da Direção-Geral da Administração Escolar.

"Ainda que o ano letivo 2020/2021 se tenha estendido, pela redefinição do calendário escolar, foi possível os docentes conhecerem mais cedo as suas colocações e terem mais tempo para se preparar para o início das aulas e aos Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas (AE/ENA) disporem de mais tempo para organizar o arranque do ano letivo", diz a tutela.



Segundo o Ministério da Educação no concurso de contratação inicial foram colocados mais de 6.500 docentescontratados.



Mais de 13 mil professores conseguiram mudar de escola. No que toca a estes docentes, tendo pedido transferência para outra escola, agrupamento ou mesmo zona do país, a tutela revela que "foram colocados em mobilidade interna cerca de 13.500 docentes do quadro (...) tendo ficado aproximadamente 400 desses docentes a aguardar colocação nas Reservas de Recrutamento que ocorrerão a seguir à fase agora concluída".