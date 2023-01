Livro de reflexões do falecido Papa emérito Bento XVI refere que "alterar sexos ameaça fé cristã"

Bento XVI, falecido a 31 de dezembro, ordenou a destruição das suas notas pessoais mas fez questão em deixar um livro póstumo com reflexões, que é publicado esta sexta-feira em Itália, onde critica a "crescente intolerância das sociedades ocidentais contra a fé cristã", exercida em nome da tolerância.No livro ‘O que é o Cristianismo. Quase um testamento espiritual’, o Papa Emérito afirma que o "pensamento moderno quer remodelar o mundo de acordo com os seus desejos" e dá exemplos. Bento XVI fala em "manipulação radical" e diz que a "alteração dos sexos através da ideologia do género é oposta ao cristianismo".Salienta ainda que a "intolerância desta aparente modernidade apresenta-se cada vez mais autoritária, tentando alcançar, através da legislação, a extinção do que é essencialmente cristão" e que se pode transformar "em perseguição aberta".O celibato dos padres também merece merece reflexão. "A capacidade de renunciar ao casamento para estar totalmente à disposição do Senhor é critério para o ministério sacerdotal", sentencia Bento XVI.