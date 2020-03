Sonae Sierra permite fecho de lojas sem penalizações

O Correio da Manhã sabe que a Sonae Sierra informou os centros comerciais que detém que os lojistas, "de forma excecional", podem proceder "ao encerramento [de lojas], caso não tenham condições para as manter abertas", pode ler-se na circular que foi hoje distribuída e à qual o CM teve acesso.

Os centros comerciais, no entanto, vão continuar abertos e mantêm o horário de funcionamento. A empresa acrescenta ainda que "não serão aplicadas penalizações". Quer isto dizer que os lojistas não serão multados por reduzir o horário ou por encerrarem, de forma temporária, as lojas.

Cabe a cada lojista informar a Administração do Centro Comercial da decisão. Pede-se a quem optar por manter o espaço aberto que cumpra as normas estabelecidas relativamente às restrições impostas pelo Governo como consequência do novo coronavírus.

A Sonae Sierra detém 13 espaços:

Centro Comercial Colombo e Vasco da Gama, em Lisboa, o CascaiShopping, o GaiaShopping e o ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, o Via Catarina, no Porto, o NorteShopping, em Matosinhos, o MaiaShopping, na Maia, o Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, o GuimarãeShopping, o Serra Shopping, na Covilhã, o Parque Atlântico, nos Açores e o MadeiraShopping.