Os serviços das Loja do Cidadão em Lisboa estão a operar nos limites. No espaço da Fontes Pereira de Melo, um segurança e um utente foram esta sexta-feira agredidos por um cidadão que aguardava atendimento. No Saldanha, formou-se uma fila de utentes à porta e muitos nem chegaram a ser atendidos por falta de vagas.