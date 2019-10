Lotação da Urgência do Hospital de Setúbal obriga a desviar doentes

A sobrelotação do serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo (HSB), unidade do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), levou este domingo a que vários doentes em situação de emergência, transportados em ambulâncias, fossem encaminhados para outras unidade hospitalares - a mais de 30 quilómetros de distância - da região.A indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) chegou aos bombeiros durante a manhã deste domingo, dando conta de "constrangimentos" na Urgência Geral - para adultos - do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, pelo que o serviço "não poderá receber doentes até às 8h00 de dia 14 [hoje]".Apesar de fonte oficial do CHS ter assegurado aoque, a partir das 16h00, a Urgência já se encontrava a "funcionar normalmente", 45 minutos depois, uma emergência na localidade de Praias do Sado, a 15 minutos do HSB, obrigava ainda os bombeiros de Palmela a transportar um doente urgente para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, a mais de meia hora do local.A informação foi avançada aopor Eduardo Martins, comandante daquela corporação de bombeiros, dando nota de que a "última semana tem sido bastante castigadora", sublinhando que "durante alguns períodos, o socorro esteve em causa por falta de ambulâncias e operacionais", retidos até quatro horas na unidade, por falta de macas para transferir os doentes da viatura para o interior do Hospital de São Bernardo.Rui Laranjeira, comandante dos Bombeiros de Águas de Moura confirma o cenário de "indisponibilidade de macas" sentido na última semana.