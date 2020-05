Lotação das praias pode aumentar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Acho que algumas praias comportavam mais pessoas, mas são acertos que ainda poderão ser feitos", afirma aoArtur Simão, da Associação dos Industriais e Similares Concessionários das Praias da Orla Marítima do Algarve (AISCOMA ).Apesar de os autarcas da região concordarem em termos genéricos com a lotação definida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), existem alguns que també...