Palavras de combate às alterações climáticas fizeram-se ouvir este sábado à tarde na cidade do Porto. Cerca de meia centena de manifestantes participaram numa marcha desde a Praça D. João I até à Avenida dos Aliados.Uma iniciativa que foi organizada por vários movimentos e associações. “Vim com os meus netos porque quero dar-lhes o exemplo e sensibilizar para este problema. Luto para dar um futuro aos meus netos e a todos os jovens”, disse Belmiro Cunha, que foi acompanhado dos netos de 10 e 13 anos.

A marcha foi organizada precisamente numa altura em que em Glasgow, na Escócia, decorre a COP26, uma cimeira que pretende atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Este domingo realiza-se uma manifestação em Lisboa. “Estamos aqui a manifestar-nos contra anos de falsas promessas. Há 27 anos que são organizadas as COP e têm sido discutidos temas, feitos acordos, mas até agora consequências práticas nenhumas”, afirmou Eduardo Roque, da Greve Climática Estudantil do Porto.





Os manifestantes estão sobretudo preocupados com o aquecimento global e lançam apelos. “Queremos medidas estruturais, que se abandonem os combustíveis fósseis e que seja adotada uma energia limpa”, disse Joana Coimbra, outra manifestante.