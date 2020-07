Luz verde para feiras e grupos de dez pessoas em Lisboa

O fim do estado de calamidade, no combate à pandemia de Covid-19, em 19 freguesias dos concelhos de Lisboa, Amadora, Sintra, Odivelas e Loures deverá ocorrer nos primeiros 15 dias de agosto, apurou o CM. A passagem à situação de contingência leva a que os grupos de pessoas se possam alargar de cinco a dez elementos. Também vai ser permitido o regresso das feiras e mercados (foram suspensas no dia 25 de junho).









“Vamos manter a vigilância muito ativa”, referiu esta segunda-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, após reunião com os autarcas dos cinco concelhos. O ministro acrescentou que irão continuar restrições que são muito importantes para controlar a pandemia, como o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 20 horas e às 22 horas dos supermercados. Em vigor permanece a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A passagem à situação de contingência resulta da redução dos novos casos num mês. “Passámos de 350 para 400 casos diários para 170 casos”, acrescentou Eduardo Cabrita. Por sua vez, o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, explicou que a redução de casos resultou de “um maior apoio à população”.





As 19 freguesias abrangidas são Santa Clara (Lisboa); Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e Rio de Mouro (Sintra); Sacavém e Prior Velho, Camarate, Unhos e Apelação (Loures) e todas as freguesias de Odivelas e Amadora.