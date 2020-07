Fim do Estado de Calamidade nas 19 freguesias dos 5 concelhos da área metropolitana de Lisboa

O Governo anunciou esta segunda-feira o fim do Estado de Calamidade nas 19 freguesias nos concelhos de Lisboa, Amadora, Loures, Odivelas e Sintra. Todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa deverão passar a situação de contingência."Vamos manter a vigilância muito ativa", reforçou Eduardo Cabrita, afirmando que "a mudança é que não há hoje razão para distinguir estes cinco municípios para a restante área Metropolitana de Lisboa". No entanto, vão manter-se algumas das restrições, como o horário do encerramento dos estabelecimentos comerciais (20h00) e a proibição de consumir bebidas alcoólicas na rua."Passámos de uma média de 350 para 400 casos diários para 170 casos na última semana. São esses resultados que queremos manter", continuou o ministro da Administração Interna. "O Conselho de Ministros reunirá a 13 de agosto para avaliar a situação", reforçando a ideia de que a situação da Região de Lisboa e Vale do Tejo será reavaliada a 10 de agosto para habilitar o Conselho de Ministros a tomar uma decisão no dia 13.Questionado sobre a possibilidade de uma segunda vaga da covid-19, o ministro manteve-se defensivo: "Não vou especular sobre uma segunda vaga"Sobre os focos ativos de covid-19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo,"dos 119, há dois terços dos surtos ativos são na Área metropolitana de Lisboa, em lares, empresas identificadas e num centro de acolhimento de refugiados". A propósito da final da Liga de Campeões acontecer no próximo mês de agosto em Lisboa, Cabrita lembrou que "nao há adeptos no estádio" e que "quem se deslocar a Portugal está sujeito às regras".