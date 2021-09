Madeira com 16 novos casos e 178 situações ativas

As autoridades da Madeira sinalizaram 16 novos casos de covid-19 e mais 32 recuperados nas últimas 24 horas na região, estando diagnosticadas 178 contágios ativos e cinco pessoas hospitalizados, revelou este sábado a Direção Regional da Saúde.

No boletim sobre a situação epidemiológica neste arquipélago distribuído pela DRS pode ler-se que este sábado "há a reportar 16 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 11.359 casos confirmados de covid-19".

No documento é referido que estes novos casos são todos de transmissão local.

Também é referido que a região regista este sábado 178 casos ativos, sendo 141 de transmissão local e 37 importados.

O boletim indica que as pessoas infetadas estão a cumprir isolamento, encontrando-se cinco internadas no Hospital Dr.Nélio Mendonça, das quais quatro nas unidades polivalentes e uma nos cuidados intensivos.

Outras 20 pessoas estão confinadas numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio, complementa.

A DRS adianta que há 67 situações em apreciação pelas autoridades de saúde, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 e provenientes dos vários postos de testagem da região.

Ainda indica que estão em vigilância ativa de contactos de casos positivos 352 pessoas e estão a ser acompanhadas com recurso à aplicação MadeiraSafe 40. 614 viajantes.

Este sábado há mais 32 casos recuperados a reportar e a Madeira passa a contabilizar 11.106 doentes curados da doença, salienta a DRS.

A região mantém os 75 óbitos associados à covid-19, tendo a última morte ocorrido há mais de um mês.

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), a Madeira, houve até este sábado 11.811 infeções (mais 24 desde sexta-feira) e 72 mortes atribuídas à covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.785 pessoas e foram contabilizados 1.045.857 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.