Madeira com ocupação hoteleira de 88% no período da Páscoa

A ocupação hoteleira na Região Autónoma da Madeira no período da Páscoa deverá rondar os 88%, indicou esta segunda-feira o secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sublinhando que a procura é "muito forte" em toda a região.

"Verifica-se que a procura mantém uma tendência muito forte para toda a Região Autónoma da Madeira e que os números de ocupação são, todos eles, desta relevância, quer no concelho do Funchal, quer fora do concelho do Funchal", disse o governante à agência Lusa.

Eduardo Jesus precisou que, de acordo com a auscultação feita pelas autoridades junto do mercado, a taxa de ocupação do setor turístico na Páscoa deverá rondar os 88%, sendo que atualmente o arquipélago dispõe de 34 mil camas na hotelaria tradicional e cerca de 23 mil em alojamento local.

"Temos uma Páscoa com uma ocupação bastante elevada e mostrando que o interesse pela Madeira neste período da Semana Santa também é relevante", sublinhou.

Eduardo Jesus não indicou quais os principais mercados emissores de turismo no período da Páscoa, mas na região, ao longo do ano, sobressaem o alemão, o britânico, o francês e o nacional.

O turismo é um dos principais setores da Região Autónoma da Madeira, tendo gerado proveitos na ordem dos 528,8 milhões de euros em 2022, um valor recorde, num ano que fechou com um total de 9,6 milhões de dormidas, o maior de sempre.

No período da Páscoa, o Governo Regional (PSD/CDS-PP) concede tolerância de ponto nos dias 06 e 08 de abril nos serviços públicos, institutos públicos e empresas públicas sob a sua tutela.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional de 23 de março.

"Atendendo ao significado da Semana Santa na tradição católica do povo madeirense e sendo a Sexta-Feira Santa feriado nacional, foi resolvido estabelecer tolerância de ponto na Quinta-Feira Santa [06 de abril] e no Sábado de Aleluia [08 de abril]", indicou executivo presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

