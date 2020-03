Madeira fixa em 100 os passageiros que podem desembarcar semanalmente na ilha

O desembarque de passageiros no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na ilha da Madeira, fica reduzido a uma centena de pessoas por semana, uma medida que entra em vigor às 00:00 de terça-feira, anunciou hoje o Governo Regional.

Esta foi uma das medidas anunciadas por Miguel Albuquerque em videoconferência destinada a anunciar ações mais restritivas para conter o aumento dos casos de pessoas infetadas com a covid-19 na região, que no sábado eram 34.

"A partir das 00:00 horas de terça-feira, [determina-se a] redução do número de passageiros desembarcados nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira no número máximo de 100 passageiros por semana, independentemente do número de companhias a operar, e todos os passageiros desembarcados cumprirão a quarentena obrigatória de 14 dias em unidade hoteleira", estabeleceu o executivo Governo Regional.