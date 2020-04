Madeira mantém 86 casos positivos de coronavírus e número de recuperados sobe para 35

A Madeira não registou casos de covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, mantendo-se o total de 86 infetados no arquipélago, já com 35 recuperados, mais um do que no domingo, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Temos um novo recuperado, que se trata de um residente no concelho do Funchal", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal, sublinhando que o número de casos de infeção ativos é agora de 51.

Todos os doentes mantêm o seu estado e apenas um permanece na unidade de internamento dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal, encontrando-se os restantes no domicílio ou em unidades hoteleiras requisitadas pelo Governo Regional.

"Neste momento, temos também 58 casos suspeitos identificados que aguardam resultados e estes estão relacionados com os testes em curso no complexo habitacional Nova Cidade", indicou Bruna Gouveia, referindo-se à cadeia de transmissão na freguesia de Câmara de Lobos, cujo foco foi identificado naquele bairro social.

A situação levou o executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, a decretar uma cerca sanitária por um período de 15 dias na freguesia sede do concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal, a oeste, em vigor até 03 de maio.

As autoridades de saúde sinalizaram cerca de 200 contactos associados à cadeia de transmissão - com 28 doentes identificados - e efetuaram mais de 500 testes na localidade, incluindo 135 no lar de idosos situado junto ao bairro social, onde residem 600 pessoas.

No arquipélago, já foram realizados 2.908 testes à covid-19, entre casos suspeitos (945) e grupos de risco, o que perfaz 1.060 por 100 mil habitantes, numa população de 267.785 (Censos 2011).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.