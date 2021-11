Madeira preparada para vacinar mais de 24 mil crianças dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19

A Madeira avançará com a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos se esta for autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), indicou este domingo o secretário regional da Saúde, referindo que o universo é de 24.248.

"Em relação às crianças, esta população tem de ser vacinada", afirmou Pedro Ramos, sublinhando que os dados do país e da região mostram que "estão a ser atingidas [pela covid-19] e também transmitem a doença".

O secretário regional da Saúde falava em conferência de imprensa, no Funchal, na qual fez o ponto da situação epidemiológica no arquipélago face às novas medidas de contenção da pandemia, que entraram em vigor no sábado e determinam, entre outras, a obrigatoriedade de apresentar comprovativo de vacinação e teste antigénio negativo para aceder à maioria dos recintos públicos e privados.