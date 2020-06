Madeira prolonga situação de calamidade até 31 de julho

O Governo Regional da Madeira vai prolongar até 31 de julho a situação de calamidade na Região Autónoma para promover a contenção da pandemia da covid-19, segundo uma resolução esta quinta-feira publicada em Jornal Oficial.

"O Conselho de Governo Regional, reunido em plenário em 18 de junho, resolveu declarar, na sequência da situação epidemiológica da covid-19, a situação de calamidade em todo o território da Região Autónoma da Madeira, com o intuito de promover a contenção da pandemia covid-19 e prevenir o contágio e a propagação da doença, com efeitos a partir das 00:00 horas do dia 01 de julho de 2020 até às 23:59 horas do dia 31 de julho de 2020", lê-se na resolução.

A decisão do Governo Regional determina que cada viajante que desembarque nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira fica obrigado a cumprir algumas normas como apresentar um teste negativo e realizado até 72 horas antes ao embarque para a covid-19.