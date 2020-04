Marcelo Rebelo de Sousa submete ao Parlamento nova renovação do Estado de Emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submeteu esta quinta-feira ao Parlamento a nova renovação do Estado de Emergência para permitir medidas de contenção da Covid-19.



"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta manhã favoravelmente, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando a renovação do Estado de Emergência por mais 15 dias", até 02 de maio.





endo em consideração que no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública previstos no artigo 4º, alínea e) do presente Decreto".



Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, foi ainda partilhada a carta e o projeto de decreto enviados ao parlamento.Nesta nota pode ler-se que "t

A alínea e) deste diploma, que é igual à do anterior decreto presidencial do estado de emergência, estabelece que o direito de reunião e de manifestação pode ser parcialmente suspenso com "as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia" de covid-19, "incluindo a limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo coronavírus".

Estas restrições "podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, com base na posição da autoridade de saúde nacional".

No que respeita aos direitos dos trabalhadores, o chefe de Estado introduz uma alteração neste projeto de decreto.

Em vez de suspender "o direito das comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações de empregadores de participação na elaboração da legislação do trabalho", determina apenas que essa prática "pode ser limitada nos prazos e condições de consulta", na medida em que "possa representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes para os efeitos previstos neste decreto".

No que respeita ao direito à greve, mantêm-se os termos do anterior decreto do estado de emergência, que suspende o seu exercício "na medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas, de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços públicos essenciais, bem como em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à população".



Marcelo Rebelo de Sousa dá ainda conta de que se prevê "agora a possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos, com eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados, por sectores de atividade, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento comercial ou da sua localização geográfica, com a adequada monitorização".



Esta é a terceira vez que o Chefe de Estado dá parecer favorável ao Governo para ser acionado o Estado de Emergência em Portugal devido à pandemia do Covid-19. O estado de emergência vigora em Portugal desde as 00h00 horas de 19 de março e já foi renovado uma vez. De acordo com a Constituição, não pode ter duração superior a 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.



Caberá ao Governo regulamentar a aplicação do Estado de Emergência, se o seu prolongamento for esta quinta-feira aprovado pela Assembleia da República.



De acordo com o último balanço da Direção-Geral da Saúde, até esta quarta-feira, o País registou 599 mortes por coronavírus. Há registo de 19091 pessoas infetadas e ainda 150804 casos suspeitos.



