Madeira regista mais seis novos casos de coronavírus em 24 horas

A Região Autónoma da Madeira registou hoje seis novos casos de covid-19, todos importados, dois recuperados e oito situações suspeitas, contabilizado agora 95 infeções ativas, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Hoje há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 283 casos confirmados de covid-19", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que os novos infetados foram sinalizados no Aeroporto da Madeira: dois provenientes da República Checa, um da Polónia, um de Espanha, um do Reino Unido e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

O IASAÚDE adianta que há dois novos casos recuperados nas últimas 24 horas, pelo que o arquipélago passa a contabilizar um total de 188 curados, desde que foi sinalizada a primeira infeção, em 16 de março.

Em relação aos 95 casos ativos, 88 foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e sete são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 55 pessoas estão numa unidade hoteleira, 39 em alojamento próprio e um doente encontra-se internado na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Central do Funchal.

"À data, 20.837 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe', 9.265 das quais em vigilância ativa", indica o IASAÚDE, sublinhando que há ainda a reportar oito situações em estudo.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, foram já realizadas 80.676 colheitas para teste ao novo coronavírus.

Por outro lado, foram efetuados 32.577 testes nos vários laboratórios contratualizados pelo Governo Regional, no continente português, local de origem dos viajantes.

O IASAÚDE indica que foram contabilizadas na região autónoma 1.743 notificações de casos suspeitos de covid-19 até ao dia 11 de outubro, das quais 1.460 não se confirmaram.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e quatro mil mortos e mais de 37,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.080 pessoas dos 86.664 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.