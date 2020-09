Madeira regista quatro novos casos de coronavírus e seis pacientes recuperados

A Madeira registou esta quarta-feira quatro casos de covid-19 e sinalizou seis recuperados, passando a região a contabilizar um total de 166 casos confirmados, 42 dos quais estão ativos, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"São agora 42 os casos ativos, dos quais 30 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 12 são casos de transmissão local", refere a entidade em comunicado.

Os quatro novos casos positivos referem-se a três viajantes e um de transmissão local, associado à cadeia identificada recentemente no Porto Santo, com origem num caso confirmado na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O IASAÚDE esclarece que a investigação epidemiológica permitiu identificar um total de 23 contactos naquela ilha, dos quais quatro casos foram confirmados.

Todos os contactos deste cadeia de transmissão permanecem em isolamento.

Do total de 42 casos ativos, 20 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 22 em alojamento próprio.

Nas últimas 24 horas, o IASAÚDE sinalizou também quatro situações suspeitas que se encontram em estudo.

"À data, 17.244 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', 8.153 destas pessoas estão em vigilância ativa", refere.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde o dia 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 45.165 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 18h00 desta quarta-feira.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.827 pessoas das 58.633 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.