Madeira regista uma morte após mais de dois meses sem óbitos

A Madeira registou uma morte e cinco novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, contabilizando agora 71 infeções ativas, indicou esta sexta-feiraa Direção Regional da Saúde (DRS).

Dos cinco novos casos, um é importado e os restantes quatro são de transmissão local, informa o boletim epidemiológico, acrescentando que há esta sexta-feira mais onze doentes recuperados.

A região regista também mais uma morte associada à doença, dois meses e meio depois da última (01 de agosto), elevando o número de óbitos para 76.

Atualmente, a Madeira tem 71 casos de covid-19 ativos, dos quais 16 são importados e 55 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, oito pessoas estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nenhuma delas em cuidados intensivos, 14 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo os restantes em alojamento próprio, refere a DRS.

"No total, há 47 situações que se encontram esta sexta-feira em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta.

Estão também a ser acompanhados 241 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 37.685 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A Madeira regista desde o início da pandemia 11.864 casos confirmados de covid-19 e 11.717 recuperações.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS atribuem esta sexta-feira 12 novos casos de covid-19 à Madeira, que, nestas contas, totaliza 12.431 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 4.878.719 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.078 pessoas e foram contabilizados 1.078.729 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.