Madeira sinalizou 11 novos casos nas últimas 24 horas

As autoridades madeirenses identificaram 11 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, reportando 81 situações ativas e seis pessoas hospitalizadas, segundo o boletim epidemiológico da região divulgado esta quinta-feira.

A Direção Regional de Saúde (DRS) refere que a Madeira contabiliza um total de 11.923 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

Dos 11 novos casos, apenas um é importado da Eslovénia, sendo os restantes de transmissão local, é apontado no boletim.

A Madeira tem atualmente "81 casos ativos, dos quais 15 são casos importados e 66 são de transmissão local".

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se seis internadas nas unidades polivalentes do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Outros 11 infetados estão confinados numa unidade hoteleira e os restantes permanecem em alojamento próprio.

As autoridades de saúde insulares estão a avaliar 41 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região.

Em vigilância ativa de contactos de casos positivos estão 211 pessoas, além de 36.209 viajantes com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

A DRS destaca que esta quinta-feira a região regista mais sete pessoas recuperadas, somando a Madeira 11.766 doentes curados depois de infetados com covid-19.

A região continua com um total de 76 óbitos associados a esta doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje, a DGS indicou que a Região Autónoma da Madeira contabilizou 22 novos casos, somando 12.503 infeções e 73 mortes devido à doença covid-19, desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 4.919.395 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,95 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.117 pessoas e foram contabilizados 1.082.721 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.