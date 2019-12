Mãe de menor acusa técnicas de vingança

A saga de Maria [nome fictício] começou há sete anos, no dia em deu entrada com o pedido de regulação parental da filha de três meses, no Tribunal de Sintra. Na sequência da ação, foi decretado que as visitas do pai passassem a ser vigiadas pela Associação Passo a Passo, em Queluz, que a mãe acusa agora de ser "parcial" e de tentar "vingar-se", ameaçando-a com a provável retirada da guarda da filha.

"A minha filha tem um síndrome genético que a faz resistir à mudança e que, entre outras situações, se manifesta nas visitas a casa do pai. Mas as técnicas e o pai insistem em tratá-la como uma criança ‘normal’ e em a atribuir as culpas à mãe", denuncia, sob anonimato, ao CM.





A gota de água foi quando, há cerca de um mês e meio, a criança, apenas na presença das técnicas, se "recusou, ao longo de mais de uma hora de choro de gritos", a seguir para a casa do pai.A mãe ‘Maria’ acabou a apresentar queixa na esquadra da PSP de São Marcos. E, dias depois, foi confrontada com o pedido de uma medida de proteção urgente, apresentado por técnicas da Passo a Passo, que pode implicar a perda da guarda da criança. Pedro Proença, advogado da mãe, tinha avançando antes com um pedido de afastamento da associação "por esta insistir em ignorar as circunstâncias específicas da criança".A Passo a Passo, que em 2015 foi também alvo de acusações idênticas por parte de Ana Maximiano após perder a guarda das duas filhas, recusou comentar o caso.