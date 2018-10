Mãe de três crianças pede ajuda para pagar tratamento a cancro

Ricardo Quaresma e Daniel Carriço já se associaram ao pedido de Mónica.

16:15

Uma mãe portuguesa está a pedir ajuda para pagar os tratamentos de que necessita para vencer um cancro da mama, com metástases nos ossos, pele e tórax. Mónica, de 39 anos, e com três filhos pequenos - de 4, 7 e 13 anos -, está a tentar angariar um total de 72 mil euros."Com 4, 7 e 13 anos, os filhos da Mónica querem mais memórias com a mãe. A Mónica tem 39 anos e está a lutar contra um cancro da mama, com metástases nos ossos, pele e tórax", pode ler-se na página de angariação de fundos criada para o efeito."O valor destina-se a um ano de tratamentos de radioterapia, quimioterapia e hormonoterapia na Fundação Champalimaud. Os 72 mil euros dão aos filhos da Mónica mais memórias com a mãe", acrescenta-se.Até ao momento, já foram angariados aproximadamente 23 mil euros.Ricardo Quaresma foi um dos jogadores que já deu visibilidade à campanha, tendo-a partilhado no Instagram. "Hoje fiquei a conhecer a história da Mónica, uma mulher que está a lutar contra um cancro da mama e que quer mais tempo com os seus filhos de 4, 7 e 13 anos. [...] Toda a ajuda é bem-vinda, por isso convido-vos a contribuírem para esta causa e a ajudar esta mãe! Vejam nas minhas stories como ajudar!", escreveu o futebolista.Daniel Carriço também já se associou a esta família.