Mãe faz queixa de juiz que lhe retirou a filha por esta se recusar a usar máscara na escola

A mãe de Leonor, a criança que foi retirada à força por se recusar a usar máscara na escola devido a problemas de saúde, quer responsabilizar todas as pessoas que a afastaram da filha. “Vou apresentar queixa contra o diretor da escola, a técnica da Segurança Social e o juiz que obrigou a minha filha a ir viver com a avó. Irei saber a melhor forma de poder ir atrás de justiça”, refere ao, emocionada, Paula Pinto, que já tem finalmente a filha nos braços.Três semanas depois de terem sido brutalmente separadas, mãe e filha estão novamente juntas. “Não consigo dizer ao certo, só sei que agora me sinto feliz. Foi injusto fazerem-me passar por uma situação traumática que nunca irei esquecer”, desabafa a pequena Leonor, que apesar dos seus 12 anos não hesita em acusar o juiz Pedro Gonçalves Pacheco de não a querer ouvir durante a inquirição no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. Em entrevista ao, Leonor confessa mesmo que, quando foi ouvida no tribunal, o juiz chegou mesmo a perguntar-lhe se “ tudo o que dizia sobre o uso da máscara não era a pedido da mãe, ignorando todas as suas explicações”.