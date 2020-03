Maia fecha serviço de Finanças após funcionário testar positivo para coronavírus

A Repartição de Finanças da Maia, no distrito do Porto, fechou após um dos 13 funcionários que restavam no serviço presencial testar positivo para a covid-19, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com fonte do Ministério das Finanças, quando foi detetado o caso positivo, na quinta-feira, só estavam a trabalhar nas instalações 13 pessoas dos 47 funcionários do quadro.

"Os outros 34 já estavam em casa por vários motivos: para assistência aos filhos, porque integram grupos de risco ou porque integravam o grupo de 7.000 pessoas que a Autoridade Tributária colocou em teletrabalho", disse a fonte.

A Câmara da Maia nada esclareceu sobre o assunto, remetendo a agência Lusa para as autoridades de saúde, mas revelaram-se infrutíferas as tentativas de obter informações sobre o assunto junto dessas mesmas autor*alfreidades.

Antes da Repartição de Finanças, a Maia já tinha fechado, para desinfeção, o tribunal local, na sequência da confirmação de dois casos de infeção: de uma procuradora da República e de um oficial de justiça.

No mesmo concelho, foram registadas duas mortes, uma no domingo e outra na quarta-feira, devido à pandemia covid-19, no lar de idosos da instituição "O Amanhã da Criança".

O relatório da situação emitido às 12:00 de hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), com dados reportados às 24:00 de quinta-feira, indica que a Maia tem 171 casos de infeção confirmados, sendo o quarto município da lista nacional, a seguir a Porto (317 casos confirmados), Lisboa (284) e Vila Nova de Gaia (262).

Em todo o país, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela DGS que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.