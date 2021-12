Maiores de 60 anos já podem fazer autoagendamento da dose de reforço da vacina

O autoagendamento da dose de reforço da vacina Covid-19 para maiores de 60 anos ficou disponível esta quinta-feira no portal da Direção-Geral da Saúde (DGS).No referido portal, a partir desta tarde, já é possível que quem tenha mais de 60 anos possa agendar a sua dose de reforço, após as autoridades de saúde terem falhado o prazo previsto para começar a dar as doses de reforço a esta faixa etária.Após selecionar o local e data para a vacinação, os utentes devem aguardar contacto por SMS com a confirmação, respondendo à mensagem para confirmar a vacina.

Além desta faixa etária, está aberto o autoagendamento para as crianças dos 09 aos 11 anos que serão vacinadas no próximo fim de semana, altura em que os centros não vacinarão adultos, e para maiores de 50 anos que tenham levado a vacina da Janssen de dose única.

Na terça-feira, a DGS anunciou ainda que a modalidade de "casa aberta" passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.