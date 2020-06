Maioria dos alunos do 3.º ciclo e do secundário chumbou pelo uma vez

A maioria dos alunos do 3.º ciclo e do secundário "chumbou", pelo menos, um ano letivo ou num dos exames nacionais, segundo dados do Ministério da Educação que indicam que o insucesso atingiu mais de 250 mil jovens.

Esta é uma das conclusões da análise feita pela agência Lusa ao indicador "Percursos Diretos de Sucesso", criado pelo Ministério da Educação, que segue os alunos durante todo o ciclo de ensino e procura aqueles que nunca reprovaram um ano letivo e tiveram positiva em todos os exames nacionais.

A maioria dos alunos que deveria ter terminado o 3.º ciclo ou o ensino secundário no ano passado não o conseguiu fazer sem reprovar um ano ou ter negativa em, pelo menos, um dos exames nacionais: num universo de 456.368 estudantes, apenas 201.937 (44%) tiveram um percurso direto de sucesso.