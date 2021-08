A maioria dos alunos portugueses que frequentam o 12º ano de escolaridade (63%) não têm atividades complementares de apoio ao estudo. Só 37% recorrem a explicações ou aulas de apoio na reta final dos estudos, para melhorar as notas antes da entrada no Ensino Superior. Os dados são de um relatório da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), agora conhecido, e dizem respeito ao ano letivo de 2018/2019.

Leia também Programa Operacional Capital Humano (re)qualifica mais de 650 mil pessoas O documento revela que são maioritariamente as raparigas que procuram este tipo de auxílio (representam 54% do total, contra 46% dos rapazes) e que, em termos percentuais, quem procura apoio é normalmente quem teve melhor desempenho no ano letivo anterior (47% dos explicandos tinham média global entre os 18 e os 20 valores e 43% entre os 15 e os 17 valores).

Conclui-se que os estudantes do público são os que mais buscam auxílio para estudar (cerca de 40%) e que 50% dos alunos que recorreram a ajuda fizeram-no na disciplina de Matemática. Português vem a seguir (22%), seguido por Física e Química (9%) e História (5%). Francês e Informática são as disciplinas para as quais menos requerem ajuda (0,2% em ambos os casos).





O nível socioeconómico das famílias divide os explicandos em dois grupos: aqueles que têm menos recursos procuram apoio no contexto escolar (47%), enquanto os que têm pais com estudos superiores procuram-no fora (85%). A figura do explicador é dominante (58%), mas os centros de estudo ganham terreno (de 35% em 2014/2015, passaram para 42% em 2018/2019).