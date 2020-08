Maioria dos infetados com Covid-19 tem menos de 50 anos

A pandemia de Covid-19 regista o maior número de casos positivos entre a população mais nova. Dos 53 548 casos de infeções no País, há 30 307 com menos de 50 anos (56%). O número de infetados abaixo dessa idade é mais expressivo nos homens, com 14 195 (59%). Os casos positivos no sexo feminino são 16 112, ou seja 54% do total. Por faixas etárias, no sexo masculino, a maior parte tem entre 30 e 39 anos, num total de 4170. Já nas mulheres destaca-se o grupo dos 40 aos 49 anos (4860 casos positivos).









A Direção-Geral da Saúde divulgou, esta quinta-feira, a existência de mais 325 casos positivos, dos quais 177 com menos de 50 anos (54%). Por regiões, a maior parte dos novos casos tem residência em Lisboa e Vale do Tejo: são 204, valor que representa 63% do total. Um número tão alto de novos casos não era observado desde o último 16 de julho.

A pandemia provocou ainda mais seis vítimas mortais, quatro da área de Lisboa e Vale do Tejo e duas no Norte. Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 26 novos casos por 100 mil habitantes.