Mais de 100 pessoas em fila de espera para receber vacina contra Covid-19 em Palmela

Mais de uma centena de pessoas, muitas de idade avançada, tiveram de aguardar em longas filas de espera para receberem a vacina da covid-19 no Pavilhão Gimnodesportivo do Pinhal Novo, no concelho de Palmela.

A denúncia partiu do familiar de uma mulher de 88 anos, que, como muitas outras pessoas, teve de aguardar pela sua vez para ser vacinada no exterior do Pavilhão Gimnodesportivo do Pinhal Novo, em Palmela, no distrito de Setúbal.

"A minha avó, de 88 anos, chegou poucos minutos antes da hora marcada, mas teve de ir para uma fila de espera com mais de cem pessoas", disse.

A Câmara de Palmela, que disponibilizou o pavilhão e assegurou o apoio logístico à operação de vacinação, confirmou que estava de facto "muita gente à espera", mas desconhece a origem do problema.





"É uma situação que não tem sido habitual. E a Câmara Municipal de Palmela não interfere na convocatória das pessoas para serem vacinadas", acrescentou fonte do município.

A autarquia palmelense diz desconhecer a origem do problema, mas assegura que não tem sido habitual a acumulação de grande número de pessoas no exterior do pavilhão.

A agência Lusa tentou contactar o Agrupamento dos Centros de Saúde de Palmela, Sesimbra e Setúbal (ACES Arrábida) e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), mas não foi possível obter resposta até ao momento.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.899 pessoas dos 825.633 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.