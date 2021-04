Mais de 15% da população portuguesa já tem imunidade à Covid-19

15,5% dos portugueses têm anticorpos específicos contra o novo coronavírus, revela a segunda fase do Inquérito Serológico Nacional do Instituto Ricardo Jorge, que analisou uma amostra de 8463 pessoas entre 1 e 80 anos. Para 13,5% a imunidade foi conferida pela infeção e só para 2% foi devido à vacina.Os valores estão contudo desatualizados - o estudo decorreu entre 2 de fevereiro e 31 de março, antes da fase mais intensa da vacinação, a partir de abril. As regiões Norte (16,6%), Lisboa e Vale do Tejo (16,5%), Alentejo (15,9%) e Centro (15,7%) registaram os valores mais altos, mas o Algarve (7,7%), Madeira (6,2%) e Açores (5,8%) registam cerca de metade da imunidade nacional.Entre os vacinados, 98,5% dos que tomaram duas doses tinham anticorpos, valor que desce para 74,9% para quem recebeu uma dose. A população entre os 70 e os 79 anos tem a imunidade mais baixa (8,9%), enquanto a mais alta é dos 40 aos 49 anos (18,8%). No primeiro inquérito, há quase um ano, apenas 2,9% da população tinha imunidade.