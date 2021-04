Prevalência de anticorpos contra a Covid-19 em Portugal foi de 15,5% até final de março

O relatório do Instituo Ricardo Jorge sobre a segunda fase do inquérito serológico nacional Covid-19 divulgado este domingo revela que a prevalência de anticorpos ao coronavírus na população portuguesa entre o 1 e os 80 anos foi de 15% entre 2 de fevereiro e 31 de março de 2021.

Segundo o mesmo relatório "as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo foram aquelas onde se observou uma maior seroprevalência". Dos 15,5% registados, 13% dizem respeito a prevalência de anticorpos conferida por casos de infeção da Covid-19.

O grupo onde se registou uma prevalência de anticorpos mais elevada foi nos adultos em idade ativa e mais baixa no grupo entre os 70 e os 79 anos. "No grupo de indivíduos vacinados a proporção de pessoas com anticorpos específicos contra SARS-CoV-2 foi de 74,9%, valor que aumentou para 98,5% quando consideradas apenas as pessoas vacinadas com duas doses há pelo menos 7 dias".

A análise foi feita a 8463 pessoas residentes em Portugal.