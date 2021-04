Em internamento nas enfermarias estão 395 doentes, menos 2 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 104 pessoas, menos 6 que no dia anterior.

Portugal registou esta quinta-feira mais quatro mortos relacionados com a Covid-19 e 636 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 832 891 casos confirmados e 16 956 óbitos. Em Portugal, há 24 764 casos ativos, mais 111 do que no dia anterior.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 755 para 22 436.





Por sua vez, o número de recuperados fixou-se em 791 171, mais 521.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.711.174 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 696.904 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal, segundo os últimos dados divulgados na quarta-feira, desceu para 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu para 72,7, segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 1 e uma incidência de 71,8 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 203 novas infeções, contabilizando-se até agora 315.278 casos e 7.189 mortos.

A região Norte tem 269 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 334.515 casos de infeção e 5.333 mortes.

Estas duas regiões têm hoje 74,2% do total de novas infeções.

Na região Centro registaram-se mais 58 casos, acumulando-se 118.294 infeções e 3.009 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 30 casos, totalizando 29.655 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 37 novos casos, acumulando-se 21.475 infeções e 356 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 17 novos casos, contabilizando 9.053 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 22 novos casos e contabilizam 4.621 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 377.796 homens e 454.791 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 304 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.907 eram homens e 8.049 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.160 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.607 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.518 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.060.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 143,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.