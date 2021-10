Mais de 40% dos universitários com baixos níveis de literacia em saúde, revela estudo

Mais de 40% dos estudantes universitários portugueses apresentam níveis inadequados ou problemáticos de literacia em saúde, um défice de conhecimento que é agravado pelas condições económicas das famílias, conclui um estudo na terça-feira divulgado.

"Existem assimetrias nos níveis de literacia em saúde na população universitária, com os estudantes com menores rendimentos e com pais com escolaridade mais baixa - até ao 3.º ciclo - a reportarem mais níveis inadequados ou problemáticos de literacia em saúde, independentemente do género e da idade", avança a investigação da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP-NOVA).

De acordo com a pesquisa, quase metade da população estudantil universitária -- 44% - tem um "nível inadequado ou problemático de literacia em saúde e é na área da prevenção da doença que o panorama é mais preocupante".