Mais de 50 cirurgias adiadas no Hospital Amadora-Sintra

O primeiro dia de greve de anestesistas do Hospital Amadora-Sintra, cumprido esta segunda-feira, levou ao cancelamento de mais de 50 cirurgias programadas."Registámos uma adesão de 100 por cento. Todos os médicos, à exceção da diretora de serviço, aderiram", referiu aoRoque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), realçando que foram adiadas "pelo menos 58 operações".Além das cirurgias, a paralisação teve impacto na realização de exames como TAC, cateterismos ou exames respiratórios, que obrigam a que o utente seja sedado. A greve teve início às 00h00 de segunda-feira e vai prolongar-se até às 20h00 de sexta-feira. Até lá, o SIM prevê que sejam adiadas "cerca de 300 operações e dezenas de exames".Os anestesistas exigem a contratação de mais especialistas. "É inconcebível que os serviços mínimos para esta greve, estipulados pelo SIM, garantam mais médicos do que aqueles que habitualmente estão ao serviço", denuncia Roque da Cunha.Na semana passada, a administração do Amadora-Sintra garantiu que, apesar da falta de anestesistas, a qualidade dos cuidados de saúde prestados "tem sido sempre e impreterivelmente assegurada". Lembrou, no entanto, que esta é uma especialidade "carenciada a nível nacional".Os serviços mínimos da Urgência do Hospital Amadora-Sintra estão a ser assegurados por "4 anestesistas durante o dia e 3 à noite", disse aoRoque da Cunha, secretário-geral do SIM, alertando que "em dias normais são 3 durante o dia e 2 à noite". "Assegurar escalas com este número de especialistas é insustentável", argumenta.Em comunicado, o Conselho de Administração do Amadora-Sintra justifica a falta de anestesistas na unidade hospitalar com "aposentação ou saída para outros hospitais com modalidades de pagamento mais atrativas, nomeadamente privados e parcerias público-privadas".