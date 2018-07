Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de dois mil pedidos de tratamento para a hepatite C em 6 meses

Em 3 anos foram diagnosticadas cerca de 10 mil doentes. Portugal quer a erradicação da doença até 2030.

Por Francisca Genésio | 09:21

Entre janeiro e o fim de junho o Infarmed recebeu 2036 pedidos de tratamento para a hepatite C, divulgou a entidade ao CM. Por dia são cerca de 11 os doentes que pedem para ser tratados.



"Nos últimos três anos foram apuradas cerca de 10 mil pessoas com hepatite C. Neste momento estão a ser tratadas cerca de nove mil", revelou ao CM o médico especialista em infecciologia, Ricardo Baptista Leite. Para o especialista, o grande desafio da doença, atualmente, passa por garantir o acesso da terapêutica a mais doentes, mas também "diagnosticar cerca de 30 a 50 mil pessoas que estarão infetadas e desconhecem o seu estado de saúde".



A hepatite C é considerada uma doença silenciosa, devido à falta de sintomas. "Há pessoas que vivem 20 a 30 anos com a doença e nunca tiveram qualquer sinal disso. Ou seja, mesmo sem saberem, podem estar a transmitir o vírus", explica o especialista. Quando o diagnóstico é precoce, o doente consegue evitar mazelas no fígado.



Quando é tardio, existe geralmente uma degradação da função hepática, bem como uma maior probabilidade de a pessoa vir a ter cancro no fígado. "É muito importante criarmos programas de rastreio precoce. Portugal não tem uma estratégia apurada, sobretudo junto da população mais vulnerável. Se conseguirmos isto, a erradicação da hepatite C em Portugal poderia ser concretizada até 2030", reforça Ricardo Baptista Leite. Em todo o Mundo estima-se que existam 70 milhões de pessoas com hepatite C.



"Estava bastante debilitado"

Luís Mendão foi diagnosticado com VIH em 1996. "Já tinha o fígado aumentado mas os médicos ainda nem falavam em hepatites", recorda, ao CM, o presidente do Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT). O diagnóstico de hepatite C confirmou-se "passados dois anos, quando já tinha cicatrizes no fígado". Em 2005, o GAT considerou imprescindível haver mais investigação sobre a doença, "de forma a descobrir medicamentos eficazes e garantir o acesso de todos os infetados". Luís Mendão iniciou o tratamento para a hepatite C no final de 2015 e ficou curado. "O processo não foi simples, estava bastante debilitado".



Ricardo Baptista Leite, especialista em infecciologia

"Doença pode levar à morte"



CM: O que é exatamente a hepatite C?

Ricardo Baptista Leite - A hepatite C é o nome que é dado genericamente a uma condição clínica causada pelo vírus da hepatite B. Causa uma doença hepática que pode evoluir para avançada, cirrose ou até doenças como o cancro do fígado, levando à morte.



– Como se transmite a doença?

– Através do sangue, tipicamente pelas transfusões de sangue, porque só em 1992 é que começámos a fazer o rastreio da hepatite nas transfusões. Transmite-se também por trocas de seringas e contacto sexual.



– Quanto tempo demora o tratamento da hepatite C?

– O tratamento pode ser feito em 8 a 12 semanas: consiste na toma de um comprimido por dia. Os efeitos secundários são quase inexistentes. A população devia fazer o rastreio pelo menos 2 vezes na vida.



Não existe vacina contra a doença

Atualmente ainda não existe vacina para prevenir a ocorrência da hepatite C. O tratamento é feito através de medicação e tem uma taxa de sucesso de 90%.