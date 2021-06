Mais de metade dos que não procuram sistema saúde quando estão doentes automedicam-se

Mais de metade das pessoas que optam por não contactar o sistema de saúde quando se sentem doentes escolhem automedicar-se, segundo um relatório sobre o acesso aos cuidados de saúde esta quarta-feira divulgado.

De acordo com o relatório "Acesso a cuidados de saúde -- As escolhas dos cidadãos 2020", elaborado pelo professor catedrático da Faculdade de Economia na Universidade Nova de Lisboa Pedro Pita Barros, um em cada 10 inquiridos, quando se sentem doentes, optam por não contactar o sistema de saúde e, destes, 63% escolheram automedicar-se.

"Podia ser pior, se a automedicação fosse baseada no recurso à internet (...), mas é bom sabermos melhor o que é que se passa com essa automedicação e o que é que são as farmácias domésticas que as pessoas estão a usar", disse Pita Barros, sublinhando que esta é uma área "em que é preciso investir um pouco mais".