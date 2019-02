Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de mil foliões portugueses e espanhóis juntam-se para Carnaval Internacional de Elvas

Segundo o município, Carnaval Internacional de Elvas é o "maior" da região.

Por Lusa | 11:45

Mais de mil foliões são esperados nos desfiles de Carnaval da cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, incluindo grupos de comparsas das localidades espanholas de Badajoz e Olivença, divulgou sta quinta-feira e o município.



A 23.ª edição do Carnaval Internacional de Elvas, promovida pelo município alentejano, decorre desde esta quinta-feira e até terça-feira e conta com vários grupos e foliões locais e as comparsas espanholas, com a atriz e modelo Inês Ramos, como "Rainha", nos três corsos carnavalescos da cidade raiana.



Segundo o município, sete grupos de Elvas vão desfilar pelas ruas do centro histórico, assim como grupos de comparsas de Badajoz e de Olivença (Espanha), num total de mais de mil participantes, com os promotores à espera de milhares de visitantes portugueses e espanhóis.



Sempre com o centro histórico como palco dos festejos, está previsto para sexta-feira, às 10h00, um desfile com as crianças das escolas, terminando com um espetáculo de animação.



No sábado, decorre o primeiro corso internacional, com início às 15h00, com a participação de grupos de mascarados e carros alegóricos locais e das comparsas da cidade vizinha de Badajoz.



Para domingo, às 15h00, está previsto o desfile carnavalesco dos grupos locais, também no centro histórico da cidade, cujas fortificações são classificadas como Património Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).



No dia seguinte, às 22h00, decorre um desfile coreográfico dos grupos participantes nos festejos carnavalescos, no Coliseu Comendador Rondão Almeida, seguido de baile.



As festividades terminam na terça-feira de Carnaval, às 15h00, com um novo corso internacional, com a participação das comparsas de Olivença.



Segundo o município, o Carnaval Internacional de Elvas é o "maior" da região.